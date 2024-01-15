ربع ساعة سماح للدخول.. تعليمات مهمة لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة خلال الامتحانات

استعدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على قدم وساق، لإنطلاق امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم ( عام / لغات ) للشهادة الإعدادية، يوم الأربعاء القادم 17 يناير 2024، والتى تستغرق 6 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، مع مراعاة يوم السبت الموافق 20 يناير أجازة رسمية بالامتحانات بمناسبة عيد الغطاس للأخوة الاقباط شركاء الوطن.

حيث يؤدى الطلاب خلال اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة صباحًا امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويذكر أن إجمالي الطلاب على مستوى محافظة الجيزة 200085 طالبا وطالبة، مقسمين على 698 لجنة على كافة مستوى الإدارات التعليمية.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تحت إشراف أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، استعداداتها وتجهيزاتها اللازمة لإمتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول، من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وأيضًا تشكيل غرفة فرعية بكل إدارة تعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وكذلك التأكيد على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان.

وكذلك اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وشدد على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات واضحة ومشددة للطلاب وآسرهم لمراعاتها خلال العملية الامتحانية كالتالي:

- عدم السماح بدخول الطلاب للجان بعد التاسعة والربع حرصا على استقرار العملية الامتحانية.

- مسموح للطلاب استخدام الأقلام الجافة الزرقاء أوالسوداء.

- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات.

- إعلان الجدول في مكان ظاهر بمقر اللجنة.

- على الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه.

- عدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا ولو كان مغلقا.

- عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

- عدم ترك كراسة الإجابة خالية من أي كتابة.

- إعلان أرقام الجلوس وتحديد اللجان المخصصة لأداء الامتحان طبقًا لأرقام الجلوس.

- عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها، طبقًا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

- في حالة حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك، وتقديم جميع المستندات في الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقًا للقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011.

- عدم السماح بدخول كاميرات أو أي لفائف أو حقائب مع أي زائر.

- ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنة لتقدير الموقف.

- في حال عدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان إلكترونيًا يتم امتحانهم ورقيًا.

كما أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات مشددة للقائمين على الإمتحانات تمثلت فيما يلي:

- يتم تجديد الحراسة على المدارس أثناء فترة الامتحانات وذلك للحفاظ على سلامة أوراق الأسئلة وأعمال اللجان.

- مراجعة التوصيلات والأسلاك الكهربائية والتحقق من سلامتها.

- منع التدخين نهائيًا داخل مقر اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقًا للقرار الوزاري 121 لسنة 2001.

- متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

- التنبيه على المقدرين بالدقة والسرعة في التصحيح.

- لا يجوز إعطاء أجهزة الإعلام أو أية جهة خارجية أي تصريحات أو أرقام نسب أو مواعيد خاصة بأعمال الامتحانات أو النتيجة، إلا بعد الرجوع إلى مدير المديرية.

- عدم ارتكاب أي مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاص بشأن إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته.

- يتم إرسال التقرير الخاص بالامتحان يوميًا عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة مستوفيًا ومعبرًا عن الواقع.

- في حال وجود أمر طارئ يستدعي تدخل المديرية، يتم الإتصال فورًا بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

- متابعة أعمال الطباعة للامتحانات حتى يكون متاح أداء الطلاب الامتحان ورقيًا عند وجود أي عائق.