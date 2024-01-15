عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طرق الحصول علي نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات الاهلية والخاصة 2024 ، انطلقت السبت 13 يناير، عملية تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ الجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري ، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات لمدة أسبوعين.

وتبدأ الجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب، ضمن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية من خلال الموقع الرسمي لكل جامعة، ويتم قبول طلاب الثانوية العامة بالمجموع الأعلى بعد التقديم، وأيضا أسبقية التقدم ضمن تنسيق الجامعات الخاصة 2023، ولا بد أن يحصل الطالب على الحد الأدنى للقبول، المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تفاصيل الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2023

تفاصيل الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2023 والذي ينطبق على التيرم الثاني، حيث جاءت الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة 2023 على النحو التالي:

  • كلية الطب  80% في عدد من الجامعات و77% في جامعات أخرى ووصل إلى 75% في بعض كليات الطب.
  • كلية علوم الكمبيوتر 60%.
  • كلية الصيدلة جاء بنسبة 72% في عدد من الكليات  و71% في كليات أخري ووصل الي 70% في بعض كليات الصيدلة.
  • كلية طب الأسنان جاء بنسبة 78% في عدد من الكليات و76% في كليات أخري ووصل إلى 74% في بعض كليات طب الأسنان.
  • كلية علاج طبيعي  بنسبة 76%  في عدد من الكليات  و74% في كليات أخري ووصل إلى 73% في بعض كليات العلاج.
  • كلية هندسة جاء بنسبة 68% في عدد من الكليات و65 % في كليات أخرى ووصل إلى 65% في بعض كليات الصيدلة.

في حين جاء الحد الأدنى لعدد من الكليات بنسبة 53%، وهي تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية.

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

و هناك خطوات للاستعلام عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 عن طريق عدة خطوات:.

الخطوة الأولى: ترسل الجامعة الأهلية التي نسق في برامجها الطلاب خلال التنسيق الإلكتروني، رسالة نصية عبر خط التليفون المحمول المسجل، خلال خطوات التسجيل تخبره بالقبول والتوجه لاستكمال الأوراق وسداد المصروفات.

أما الخطوة الثانية لمعرفة الطالب أو الطالبة القبول في الجامعة الأهلية التي نسقوا بها كالأتي:

-على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للجامعة الأهلية التي نسق بها.

- على الطالب تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

-يعرف الطالب مباشرة نتيجة القبول من عدمه ويقوم الطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع، والتوجه مباشرة إلى مقر الجامعة الأهلية لاستكمال الأوراق.

الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية الفصل الدراسي الأول الحد الأدنى للقبول الجامعات الخاصة طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

محلاته اتشمّعت .. القبض على امبراطور الذهب |وتحريات موسعة لكشف الملابسات

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

ترشيحاتنا

تضم لواء جولاني.. انسحاب الفرقة 36 بجيش الاحتلال الإسرائيلي من شمال غزة

تعديل موازنة 2024.. إسرائيل تخصص أكثر من 14.6 مليار دولار للدفاع والتعويضات

بسبب فشل نتنياهو.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بتشكل لجنة تحقيق حكومية

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.. تفاصيل

رد طبيعي.. بيان عاجل من حماس حول عملية رعنانا داخل إسرائيل

هجوم صاروخي يستهدف سفينة شحن أمريكية قرب عدن اليمنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

إطلالة مميزة|فستان درة في عيد ميلادها يثير الجدل.. شاهد

بالأرز المطحون .. طريقة تصنيع السحلب البودرة بأقل التكاليف

ماذا يحدث للجسم عند تدخين 20 سيجارة يوميا؟ جمال شعبان يوضح

فيديو

تحذير من الأمطار .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس | فيديو

ماذا تعني منظومة البيرول؟ أول منحنى للأجور في مصر .. فيديو

راجع بـ 160 كيلو .. تفاصيل سقوط امبراطور الذهب في مصر

بعد 100يوم على الحرب.. دلائل إصرار إسرائيل على الإبادة الجماعية لمواطني غزة|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ