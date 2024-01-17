زفاف أسطوري للأمير عبدالمتين أشهر عازب في أسيا.. فيديو

احتفل الأمير عبد المتين الابن العاشر للسلطان حسن البلقية أحد أقدم حكام العالم في السلطة، بزفافه على زوجته يانغ موليا أنيشا روزناه حفيدة أحد مستشاري السلطا، وذلك في قصر نور الإيمان.

ويقع قصر نور الإيمان في سلطنة بروناي شمال بورنيو، وحضر الاحتفال حوالي خمسة آلاف من العائلات الملكية في الأردن والسعودية والبحرين وبوتان، وسكان البلاد.

الأمير عبد المتين هو خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية المرموقة وكمان ضابط في القوات المسلحة لبروناي وطيار مروحية، وهو الابن العاشر للسلطان.

ويعتبر واحدا من أشهر أعضاء العائلة الملكية، وده بسبب أنه في السنوات الأخيرة لعب دور كبير في الدبلوماسية الدولية ورافق والده في جنازة الملكة إليزابيث الثانية وتتويج تشارلز الثالث والملكة كاميلا في مايو الماضي.

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