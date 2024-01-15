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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد ثلاثة أعوام من وفاته.. نجل مارادونا يعلن مقتل والده.. فيديو

صدى البلد

أعلن نجل اللاعب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أن والده مات مقتولاً، بسبب الإهمال الطبي الذي تعرض له في أواخر أيامه والتي كان مريضاً بها.

وقال نجل مارادونا "أؤمن بأن هناك من قتل والدي، لقد تركوه في النهاية يواجه مصيره، رغم وجود فرصة وقتها لإنقاذه لكنهم لم يفعلوا". 
 
وقامت السلطات بتشكيل لجنة خبراء طبية للتحقيق في أسباب الوفاة، وبالفعل وجدت أن مارادونا لم يتلق الرعاية اللازمة، وذلك خلال فترة مرضه ووجوده في المستشفى. 
 
مارادونا هو أحد علامات كرة القدم العالمية، حصل على بطولات وجوائز عديدة، ومنها جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم عامي 1985 و1986.

للمزيد من التفاصيل يرجى متابعة الڤيديو التالي:

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