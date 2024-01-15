بعد ثلاثة أعوام من وفاته.. نجل مارادونا يعلن مقتل والده.. فيديو

أعلن نجل اللاعب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أن والده مات مقتولاً، بسبب الإهمال الطبي الذي تعرض له في أواخر أيامه والتي كان مريضاً بها.

وقال نجل مارادونا "أؤمن بأن هناك من قتل والدي، لقد تركوه في النهاية يواجه مصيره، رغم وجود فرصة وقتها لإنقاذه لكنهم لم يفعلوا".



وقامت السلطات بتشكيل لجنة خبراء طبية للتحقيق في أسباب الوفاة، وبالفعل وجدت أن مارادونا لم يتلق الرعاية اللازمة، وذلك خلال فترة مرضه ووجوده في المستشفى.



مارادونا هو أحد علامات كرة القدم العالمية، حصل على بطولات وجوائز عديدة، ومنها جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم عامي 1985 و1986.

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