موعد إجازة نصف العام الدراسي وإعلان نتيجة التيرم الأول في هذا التوقيت

إجازة نصف العام 2024، يبحث عدد كبير من طلاب الجامعات عن موعد إجازة نصف العام وماهي مدة الاجازة تزامنا مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

إجازة نصف العام ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، مما أثار اهتمام العديد من طلاب الجامعات الحكومية الذين يبحثون عن موعد بدء إجازة منتصف العام 2024.

إجازة منتصف العام

وأوضحت الوزارة، أنه ستبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس 8 فبراير 2024. ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في السبت 10 فبراير 2024، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا.

وأكدت الوزارة أن الفصل الدراسي الثاني ينتهي يوم الخميس 30 مايو 2024، ويتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الوزارة.

وقال الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بصورة طبيعة، لافتا إلي موعد نتيجة الفصل الدراسي الاول مطلع شهر مارس المقبل.

وأضاف، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت 8 يناير وتنتهي حتى 25 يناير 2024.

وأشار عميد حقوق عين شمس إلى وجود لجان خاصة للطلاب الذين يتأخرون عن موعد الامتحان، على أن يتعهد الطالب بعدم التأخر مرة أخرى عن موعد الامتحان، وفي حالة تأخره أكثر من مرة يحال إلى التحقيق، وهذا الأمر يطبق للمرة الثانية، ولها مردود إيجابي في الحفاظ على سير نظام الامتحانات.



من جانبه قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول ستنتهي يوم 24 يناير 2024 ، حيث تمت مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.



وأكد رئيس الجامعة على جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، حيث وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، مطالباً بضرورة تواجد إدارة كل كلية على مدار الأسبوع خلال فترة عقد الامتحانات لحل أي مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يجري وضعه، والالتزام به، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وتابع، أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول ستكون متاحة أمام الطلاب علي حسب انتهاء كل كلية من عملية الرصد والتصحيح، منوها ان الكليات ذات الكثافة العدادية ستتأخر عن الكليات التي بها اعداد قليلة.



قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

د. ثريا أحمد البدوي محمد حامد، عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة.

د. أسامة السيد مصطفى الحجري، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.

د. أحمد عبدالعظيم عبدالله حسن، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة.

د. محمد عبدالخالق إسماعيل حماد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة مدينة السادات.

