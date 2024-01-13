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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في هذا الموعد بالجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

شهدت امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات انتظام العملية الامتحانية وسط إجراءات مشددة منعًا لنقل العدوي بين الطلاب، ويبحث الكثير من الطلاب علي موعد نتائج الفصل الدراسي الأول، ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الفصل الدراسى الأول بحد أقصى 27 يناير الجارى لتبدأ إجازة منتصف العام الجامعى لمدة 15 يومًا، على أن يُستأنف الفصل الدراسى الثانى فى 10 فبراير 2024.
 

قال الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بصورة طبيعة، لافتا إلي موعد نتيجة الفصل الدراسي الاول مطلع شهر مارس المقبل.
 

وأضاف، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت 8 يناير وتنتهي حتى 25 يناير 2024.

وأشار عميد حقوق عين شمس إلى وجود لجان خاصة للطلاب الذين يتأخرون عن موعد الامتحان، على أن يتعهد الطالب بعدم التأخر مرة أخرى عن موعد الامتحان، وفي حالة تأخره أكثر من مرة يحال إلى التحقيق، وهذا الأمر يطبق للمرة الثانية، ولها مردود إيجابي في الحفاظ على سير نظام الامتحانات.
 
من جانبه قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول ستنتهي يوم 24 يناير 2024 ، حيث تمت مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.
 

أكد رئيس الجامعة على جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، حيث وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، مطالباً بضرورة تواجد إدارة كل كلية على مدار الأسبوع خلال فترة عقد الامتحانات لحل أي مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يجري وضعه، والالتزام به، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

 

وتابع، أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول ستكون متاحة أمام الطلاب علي حسب انتهاء كل كلية من عملية الرصد والتصحيح، منوها ان الكليات ذات الكثافة العدادية ستتأخر عن الكليات التي بها اعداد قليلة.

وأردف رئيس جامعة بني سويف، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول ستكون متاحة أمام الطلاب خلال شهر فبراير وبعضها ستكون في مارس.
 

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