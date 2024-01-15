تحذير من مرض خطير ينتشر في بريطانيا.. اعرف التفاصيل

بعد تفشي مرض الحصبة في جميع أنحاء بريطانيا، صدرت تحذيرات عديدة من أنه سيكتسح الدولة الأجنبية، حيث أصبحت الحالات المصابة به أعلى من أي وقت مضى منذ التسعينيات، مع إلقاء اللوم على مناهضي التطعيم.

لماذا يقلق البريطانيون؟

تضاعفت حالات الإصابة بالحصبة المشتبه بها خلال عام واحد، مع الإبلاغ عن تفشي المرض حاليًا في لندن وويست ميدلاندز.

تظهر أرقام وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) أن هناك 1603 حالات مشتبه فيها بالمرض في إنجلترا وويلز العام الماضي، ارتفاعًا من 735 في عام 2022 و360 في عام 2021.

وتستند الحالات المشتبه بها إلى إخطارات رسمية من قبل الأطباء الذين يقومون بالتشخيص من الأعراض السريرية.

ولم يتم التأكد لاحقًا من إصابة جميع الأشخاص بالحصبة عن طريق الاختبارات المعملية، ولكن من الواضح أن الحالات آخذة في الارتفاع.

وتعد المستويات في وست ميدلاندز الآن الأعلى منذ منتصف التسعينيات على الأقل، حيث تم الإبلاغ عن 57 حالة مشتبه بها في الأسابيع الأربعة الأخيرة من شهر ديسمبر وحده - أي ربع إجمالي الحالات البالغ عددها 217 حالة في إنجلترا وويلز بأكملها.

وقال مستشفى برمنجهام للأطفال يوم الجمعة إنه عالج 50 طفلا من مرض الحصبة في الشهر الماضي، وهو أعلى رقم منذ سنوات.

وفي ويست ميدلاندز، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 167 حالة مؤكدة مختبريًا و88 حالة أخرى محتملة، كما أنه في الوقت نفسه، أبلغت لندن عن 44 حالة في نفس الفترة مع الإبلاغ عن حالات على مدار العام.

ويأتي ذلك بعد أن حذرت UKHSA في وقت سابق من هذا العام، من أن لندن تواجه تفشيًا يتراوح بين 40.000 و 160.000 بسبب انخفاض تغطية التطعيم.

ومن بين كل 1000 شخص مصاب، سيموت ما بين واحد إلى ثلاثة، ومن هم أقل من 5 سنوات والذين يعانون من ضعف في أجهزة المناعة هم الأكثر عرضة للخطر.

لماذا يحدث هذا؟

فقدت المملكة المتحدة وضعها كدولة خالية من مرض الحصبة بعد 3 سنوات من القضاء على انتقال الفيروس في البلاد، وذلك بسبب انخفاض معدلات التطعيم.

وفي أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان هناك انخفاض في الإقبال علي التطعيم بسبب الادعاءات الكاذبة بأن لقاح MMR مرتبط بمرض التوحد.

ولكن الجهود المبذولة لتعزيز معدلات التطعيم نجحت وقادت منظمة الصحة العالمية إلى إعلان المملكة المتحدة خالية من الحصبة في عام 2016.

ولكن لم يتم الحفاظ على هذا الوضع، مما يعني أن الحصبة تنتشر الآن داخل بريطانيا مرة أخرى.

وأدى الوباء إلى تفويت بعض الأطفال التطعيمات الروتينية، ولا تزال الأرقام غير محققة.

ويبلغ معدل تناول جرعتي لقاح MMR نحو 85% على المستوى الوطني، وهو أقل بكثير من نسبة 95% اللازمة لمناعة القطيع.

وينخفض هذا الرقم كثيرًا في بعض المناطق التي بها عدد أكبر من الأقليات العرقية، مما يجعلها أكثر عرضة لتفشي المرض.

وقد يكون التردد في اللقاحات أيضًا عاملاً مساهمًا، في حين من المحتمل أيضًا أن يؤدي الضغط على الرعاية الأولية وانخفاض عدد الزوار الصحيين إلى انخفاض الإقبال.



ما هي الحصبة؟

الحصبة مرض شديد العدوى يسببه فيروس يصيب الجهاز التنفسي ثم ينتشر في جميع أنحاء الجسم.

ويمكن أن يسبب مرضًا شديدًا ومضاعفات حتى الموت، في حين أن الحصبة يمكن أن تؤثر على أي شخص، إلا أنها أكثر شيوعًا عند الأطفال.

ويمكن أن تشمل مضاعفات الحصبة التهابات الصدر والأذن والإسهال والتهاب الدماغ (عدوى الدماغ) وتلف الدماغ.

ومن المرجح أن تحدث المضاعفات في مجموعات معينة بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد والنساء الحوامل.

وأولئك الذين يصابون بمضاعفات قد يحتاجون إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج.

كيف تصاب بالحصبة؟

تصاب بمرض الحصبة من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب، كما ينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يسعل أو يعطس.

تبدأ الحصبة عادةً بأعراض تشبه أعراض البرد، يتبعها طفح جلدي بعد بضعة أيام.

تشمل الأعراض النموذجية ارتفاع درجة الحرارة والسعال وسيلان الأنف والطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم.

وقد يصاب بعض الأشخاص أيضًا ببقع صغيرة في أفواههم، تظهر الأعراض عادةً بعد تسعة إلى 11 يومًا من الإصابة بالعدوى وتستمر لمدة تصل إلى 14 يومًا من ظهور العلامات الأولى وحتى نهاية الطفح الجلدي.

لا توجد أدوية محددة للحصبة، لذا فإن العلاج يهدف إلى المساعدة في تخفيف الأعراض ومعالجة المضاعفات.

ما مدى عدوى الحصبة؟

ينقل كل مريض عادةً العدوى الفيروسية إلى 20 آخرين، وإذا لم تكن محميًا وكان لديك اتصال عابر مع شخص مصاب بالحصبة، فمن المحتمل أن تصاب بالعدوى أيضًا.

وإذا لم يتم تطعيم شخص ما أو أصبح محصنًا من خلال العدوى الطبيعية ويعيش في نفس المنزل الذي يعيش فيه شخص مصاب بالحصبة، فهناك احتمال بنسبة 90 في المائة أن يصاب بالمرض بنفسه.



كيف نحمي أنفسنا من مرض الحصبة؟

الحصبة معدية جدًا، وللوصول إلى مناعة القطيع ضد الحصبة، يتطلب الأمر أن يكون 95% على الأقل من الأشخاص محصنين ضد المرض، وعادة ما يكون ذلك من خلال التطعيم.

تعد برامج التحصين ضرورية للوقاية من الحصبة، ويوجد لقاح فعال للغاية متاح كجزء من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).

ويتم تقديم الجرعة الأولى للأطفال في عمر 12 إلى 15 شهرًا، كما يتم إعطاء الجرعة الثانية عادةً من ثلاث إلى ثلاث سنوات ونصف وما فوق.



إذا غاب، يمكن أن تعطى في أي عمر، كما يجب على أي شخص لم يحصل على جرعتين من لقاح MMR أن يطلب من طبيبه العام تحديد موعد للتطعيم.

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أي شخص يخطط للحمل، أو السفر إلى الخارج، أو بدء الدراسة الجامعية أو العمل في قطاع الرعاية الصحية، بالتأكد من حصوله على كلا الجرعتين.

تحمي العدوى السابقة المحددة من العدوى المستقبلية. لا ينبغي تحصين النساء الحوامل أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

متى يجب أن يعود الطفل إلى المدرسة بعد الإصابة بالحصبة؟

تكون الحصبة أكثر عدوى من أربعة أيام قبل ظهور الطفح الجلدي وحتى أربعة أيام بعد ذلك.

ويوصي الأطباء بإبعاد الطفل عن المدرسة لمدة أربعة أيام بعد ظهور الطفح الجلدي.