الصحة: تلقيح الأطفال القادمين من غزة ضد الحصبة وشلل الأطفال

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات ومستجدات استقبال مصر لعدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين صباح اليوم.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " تن "،: "بدأنا في استقبال بعض المصابين الفلسطينيين لتقديم الخدمات الطبية لهم".

وأضاف حسام عبد الغفار: "لدينا فرق طبية مجهزة ومستعدة تتعامل مع المصابين والجرحى الفلسطينيين ويتم التشخيص الطبي للحالات ثم يتم توجيهم لمستشفيات شمال سيناء".

وتابع حسام عبد الغفار: "يتم تلقيح الأطفال القادمين من غزة بلقاحات الحصبة وشلل الأطفال والكبار يتم الكشف عليهم كشفا ظاهريا مع قياس درجات الحرارة".

وأكمل حسام عبد الغفار: "غرفة عمليات منعقدة في وزارة الصحة مع رفع درجة الاستعداد الصحي في المستشفيات بشمال سيناء القريبة من معبر رفح".