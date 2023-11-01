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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل استخدام الميكروويف يسبب أضرارا صحية؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

جهاز الميكروويف
جهاز الميكروويف

دائما ما تطارد الشائعات جهاز "الميكروويف" بشأن أضرار وأمراض خطيرة يسببها استخدامه ، منها مرض السرطان، لكن منظمة الصحة العالمية اكدت أنه يعمل بموجات الراديو غير المرئية، وتستهدف الأشعة التي يصدرها جزيئات المياه الموجودة في الأطعمة والمشروبات المراد تسخينها، ما يؤدي إلى احتكاك الجزيئات ببعضها مولدة حرارة. 

وأشارت منظمة الصحة العالمية وفقا لموقع   health shot إلى ان جهاز الميكروويف يعمل بواسطة إصدار أشعة كهرومغناطيسية، مثل موجات التليفزيون والراديو، تقوم بتحويل الطاقة من تردد قليل إلى تردد عال، والغذاء له قابلية لامتصاص هذه الترددات وبالتالي يتم تسخين جزيئات الطعام وترتفع حرارته.

وطبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن طهي وتسخين الطعام في الميكروويف هو امر صحي تماما مثل الفرن العادي ، ولا يشكل التعرض للإشعاعات التي يولدها الميكروويف خطرا إلا إذا كان ذلك لمدة طويلة ومستويات طاقة عالية جدا، بخاصة على الأطفال والحوامل، ولتفادي التعرض لأي إشعاعات يجب فحص الفرن الخاص بك بحثا عن أي شرخ أو كسر من الداخل أو الخارج، ويجب أيضا التأكد من إغلاق الباب جيدا قبل تشغيله.

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كما أكد التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، أن عملية تسخين الطعام والشراب في الميكروويف له بعض المحاذير حيث يفضل ألا يتم التسخين بشكل زائد حتى لا يصل للغليان، عكس الأفران العادية، التي تسمح بخروج البخار الناتج عن عملية الغليان من خلال الفقاعات.

وطبقا لمنظمة الصحة العالمية يعطي الطعام المطهو داخل فرن الميكروويف نفس فوائد التغذية الناتجة عن الفرن العادي، ولا يوجد أي أضرار تذكر من الطهي في الميكروويف، لأن الموجات التي يستخدمها مثل طاقة الضوء تماما، بمجرد إطفاء الفرن تختفي الطاقة كليا من داخله.

والفرق الأساسي بين الطهي في الميكروويف والفرن العادي هو الوقت، حيث يقضي الطعام وقتا أقل بكثير في الميكروويف لأن الموجات التي يستخدمها تغوص إلى درجات عميقة في الأطعمة لا تستطيع النيران العادية الوصول إليها.

الميكروويف جهاز الميكروويف منظمة الصحة العالمية مرض السرطان الطعام

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