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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهم من العلاج.. كيفية تشخيص سرطان الثدي قبل انتشاره بالجسم

صدى البلد

يحتفل العالم بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي في نوفمبر من كل عام .

ويعد تشخيص سرطان الثدي​ الاهم في بداية الاصابة بالمرض، واكدت هيئة الادوية ان مراحل سرطان الثدي بين ٠ إلى ٤، حيث يشير رقم 0 إلى السرطان غير المنتشر، وتشير المرحلة الرابعة من سرطان الثدي إلى امتداد السرطان إلى مناطق أخرى من الجسم.​

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وعند تصنيف مرحلة سرطان الثدي، يراعي الأطباء أيضًا درجة السرطان، ووجود علامات الورم، مثل مستقبلات الاستروجين والبروجسترون و بروتين HER2، وعوامل الانتشار.​

ويستخدم فريق الرعاية الطبية العديد من الاختبارات والإجراءات لتشخيص المرض مثل:​

الفحص البدني، بما في ذلك الفحص السريري للثديCBE، يتضمن ذلك التحقق من وجود أي كتل أو أي شيء آخر يبدو غير عادي مع الثديين والإبطين.​

التاريخ الطبي، والوراثي.​

الأشعة، مثل التصوير الإشعاعي للثدي أو الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.​

استخراج عينة من خلايا الثدي للاختبار لتحديد نوع الخلايا الموجودة في سرطان الثدي، ومدى خطورة (درجة) السرطان.​

اختبارات الدم، مثل صورة الدم الكاملة.​

تؤكد هيئة الدواء المصرية أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي؛ لأنه أفضل وسيلة للحد من تطور المرض، وتوضح أن الكشف المبكر ممكن أن يتم عن طريق الفحص الذاتي من السيدة نفسها، أو عن طريق زيارة مقدم الرعاية الصحية مختص بشكل دوري. ​
 

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