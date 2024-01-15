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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

"تيك توك" توقع مذكرة تفاهم مع منتدى شباب العالم لدعم ريادة الأعمال

صدى البلد

أعلنت تيك توك - منصة الفيديوهات القصيرة الشهيرة عالميًا – عن توقيع مذكرة تفاهم مع منتدى شباب العالم، بهدف تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب لسوق العمل، وزيادة الوعي بأهمية الصحة النفسية.

ويأتي هذا التعاون في إطار إلتزام المنصة الدائم بدعم الشركات الناشئة والتشجيع على الابتكار نظرًا لما توفره من آليات للتواصل الإيجابي وتطوير القدرات الإبداعية، وتعزيز مفهوم الأمان على المنصة بهدف الحفاظ على سلامة المستخدمين.

 

وتشارك منصة تيك توك خلال فعاليات منتدى شباب العالم، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، كما ستشارك أيضًا في اللجان الفنية بشتى مجالات المنتدى، وبالأخص فيما يتعلق بموضوعات السلامة عبر الإنترنت وريادة الأعمال

كما ستقوم بإصدار إشعارات على المنصة لإعلام المستخدمين ببدء الحدث وتقديم مقاطع فيديو حول موضوعات السلامة عبر الإنترنت وريادة الأعمال.

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