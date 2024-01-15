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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف: مباحثات عسكرية بين أوكرانيا وإيطاليا لصيانة المعدات

القائد العام للقوات
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني

ناقش القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني، ورئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة الإيطالية الأدميرال جوزيبي كافو دراجون التعاون العسكري الثنائي. 

وناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي، على التعاون في مسألة صيانة المعدات التي قدمتها إيطاليا لأوكرانيا كجزء من حزم المساعدة الدفاعية، حسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال القائد العسكري الأوكراني "لقد أجريت محادثة هاتفية مع رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة الإيطالية، الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، وناقشنا العديد من قضايا التعاون العسكري الثنائي وتبادل الخبرات". 

وأضاف "لقد دعوت الأدميرال دراجون لزيارة أوكرانيا والعمل معًا في مراكز القيادة وألوية من القوات المسلحة الأوكرانية".

 

وحسب زالوزني، ناقش الطرفان أيضًا قضايا صيانة المعدات التي قدمتها إيطاليا إلى أوكرانيا كجزء من حزم المساعدة الدفاعية.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الشكر للقائد الإيطالي على دعمه الشامل لأوكرانيا في الحرب ضد العدوان الروسي.

وورد، في 11 يناير، وافق مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي على قرار الأغلبية الحاكمة بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا.

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