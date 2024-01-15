كييف: مباحثات عسكرية بين أوكرانيا وإيطاليا لصيانة المعدات

ناقش القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني، ورئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة الإيطالية الأدميرال جوزيبي كافو دراجون التعاون العسكري الثنائي.

وناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي، على التعاون في مسألة صيانة المعدات التي قدمتها إيطاليا لأوكرانيا كجزء من حزم المساعدة الدفاعية، حسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال القائد العسكري الأوكراني "لقد أجريت محادثة هاتفية مع رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة الإيطالية، الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، وناقشنا العديد من قضايا التعاون العسكري الثنائي وتبادل الخبرات".

وأضاف "لقد دعوت الأدميرال دراجون لزيارة أوكرانيا والعمل معًا في مراكز القيادة وألوية من القوات المسلحة الأوكرانية".

وحسب زالوزني، ناقش الطرفان أيضًا قضايا صيانة المعدات التي قدمتها إيطاليا إلى أوكرانيا كجزء من حزم المساعدة الدفاعية.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الشكر للقائد الإيطالي على دعمه الشامل لأوكرانيا في الحرب ضد العدوان الروسي.

وورد، في 11 يناير، وافق مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي على قرار الأغلبية الحاكمة بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا.