معنى حديث "إنما المُسعر هو الله" .. الشيخ خالد الجندي يجيب

وجه الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، رسالة إلى التجار بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، قائلًا إن الناس ذهبوا قديمًا إلى إبراهيم بن أدهم، وقالوا له: "لقى غلى الدقيق"، فقال لهم: "مالي وللدقيق غلى أو رخص، ألم تسمعوا قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن هناك بعض الناس يأخذون هذا الكلام من مبدأ التواكل وترك الأسباب، وهذا خطأ، فمن يتواكل ويترك الأسباب شخص أحمق، ونحن لا ننادي الناس بالحماقة.



وتابع: "بجوار عملك وسعيك افتكر ربنا ومتخافش، لو أنت متذكر أن لك رب هو المهيمن والمسيطر على الأمور، وهو المسعر سبحانه وتعالى متقلقش، وهذا هو معنى حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) إنما المُسعر هو الله".



