بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

يحتوي لبان الدكر على مادة الكولاجين الطبيعية والكثير من المواد الأخرى التي تساهم في تجديد خلايا البشرة وتفتيح لونها، وإليك بعض فوائد لبان الدكر للبشرة، وفقا لموقع “هيلثى”.

فوائد اللبان الدكر للبشرة

1- تقشير خلايا الجلد الميت وتجديدها، ما يساعد على تبييضها وتفتيحها.



2- يعالج البشرة من الاسمرار الذي يسببه التعرض المباشر لأشعة الشمس.



3- يساهم في تبييض المناطق الحساسة.



4- يعالج الاسوداد حول الفم والعينين.



5- من فوائد لبان الدكر للبشرة أنه يوحد لون البشرة.



6- التخفيف من التورم الناتج عن لدغات الحشرات وتسريع شفائها.



مضاد للعدوى، وينظف الجروح والخدوش، ويعجل من شفائها، دون أن يترك ندبة وراءها.



7- التخلص من الندوب الناتجة عن العمليات الجراحية.





طريقة استخدام اللبان الدكر للبشرة



يتم شراء القليل من اللبان الدكر ووضعه في الماء المغلي لمدة 24 ساعة.

يترك إلى أن يصبح لون الماء مائلا للأبيض.

بعد ذلك يتم تصفية الماء ويوضع في إناء.

يجب حفظ منقوع لبان الدكر في الثلاجة.

يستخدم من خلال وضع القليل من منقوع لبان الدكر على قطنة نظيفة ويمسح بها الوجه.

ثم بعد ذلك يترك لمدة 15 دقيقة دون غسل.

يشطف بعد ذلك بشكل جيد بالماء الفاتر.