قداس عيد "النيروز" بإيبارشية المنصورة بحضور الأنبا أكسيوس

صلى نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة، أمس، قداس أول أيام السنة القبطية الجديد ١٧٤٢ش (عيد النيروز)، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة (مقر الإيبارشية).

قداس عيد النيروز

عقب انتهاء القداس الإلهي، وزع نيافته شهادات اجتياز كورس المقبلين على الزواج، كما وزع نيافته هدايا مسابقة القديس أثناسيوس الرسولي لمرحلة ثانوى بالإيبارشية.

ويظل عيد النيروز مناسبة تحمل في طياتها عبق التاريخ وروح الشهادة، لتؤكد أن الكنيسة القبطية ماضية في مسيرتها ثابتة الجذور، متجددة العطاء، مستنيرة برجاء القيامة وبداية عام قبطي جديد مملوء بالسلام والبركة.