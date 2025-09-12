ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

اليانسون من الأعشاب العطرية المفيدة للصحة، ويُستخدم كثيرًا في الشاي والمشروبات الطبيعية إليك أهم فوائد اليانسون وفقا لموقع هيلثى.
الفوائد الصحية لـ اليانسون..
1- تحسين الهضم
يخفف الانتفاخ والغازات.
يساعد على تهدئة المعدة وتخفيف عسر الهضم.
2- تعزيز النوم والاسترخاء
يحتوي على مركبات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.
3- تقوية الجهاز التنفسي
يخفف السعال ويعمل على تهدئة التهابات الحلق والأنف.
مفيد لعلاج البلغم واحتقان الصدر.
4- دعم صحة القلب
يساعد على خفض الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية.
5- مضاد للبكتيريا والفطريات
يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، تحمي الجسم من الالتهابات.
6- دعم الرضاعة الطبيعية
يزيد من إفراز الحليب عند المرضعات بشكل طبيعي.
7- تخفيف التشنجات
يخفف آلام المعدة والتقلصات العضلية الخفيفة.
طريقة استخدام اليانسون يوميًا:
1. شاي اليانسون:
ضع ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب ماء مغلي.
اتركه 5–10 دقائق ثم اشربه بعد الوجبات لتخفيف الانتفاخ وتحسين الهضم.
2. اليانسون للنوم والاسترخاء:
اشرب كوب شاي اليانسون قبل النوم لتهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.
3. اليانسون للرضاعة الطبيعية:
شاي اليانسون يساعد على زيادة إفراز الحليب عند المرضعات بشكل طبيعي.
4. اليانسون للجهاز التنفسي:
استنشاق بخار اليانسون يساعد على تخفيف السعال واحتقان الصدر.