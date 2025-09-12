ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

اليانسون من الأعشاب العطرية المفيدة للصحة، ويُستخدم كثيرًا في الشاي والمشروبات الطبيعية إليك أهم فوائد اليانسون وفقا لموقع هيلثى.

الفوائد الصحية لـ اليانسون..

1- تحسين الهضم

يخفف الانتفاخ والغازات.

يساعد على تهدئة المعدة وتخفيف عسر الهضم.

2- تعزيز النوم والاسترخاء

يحتوي على مركبات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.

3- تقوية الجهاز التنفسي

يخفف السعال ويعمل على تهدئة التهابات الحلق والأنف.

مفيد لعلاج البلغم واحتقان الصدر.

4- دعم صحة القلب

يساعد على خفض الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية.

5- مضاد للبكتيريا والفطريات

يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، تحمي الجسم من الالتهابات.

6- دعم الرضاعة الطبيعية

يزيد من إفراز الحليب عند المرضعات بشكل طبيعي.

7- تخفيف التشنجات

يخفف آلام المعدة والتقلصات العضلية الخفيفة.

طريقة استخدام اليانسون يوميًا:

1. شاي اليانسون:

ضع ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب ماء مغلي.

اتركه 5–10 دقائق ثم اشربه بعد الوجبات لتخفيف الانتفاخ وتحسين الهضم.

2. اليانسون للنوم والاسترخاء:

اشرب كوب شاي اليانسون قبل النوم لتهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.

3. اليانسون للرضاعة الطبيعية:

شاي اليانسون يساعد على زيادة إفراز الحليب عند المرضعات بشكل طبيعي.

4. اليانسون للجهاز التنفسي:

استنشاق بخار اليانسون يساعد على تخفيف السعال واحتقان الصدر.