إصابة 3 أشخاص سقطوا من أعلى سقالة بأسوان

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة سقوطهم من أعلى سقالة أثناء قيامهم بالصيانة بقرية الزنيقة بمدينة إدفو شمال أسوان.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بأسوان بلاغاً يفيد بإصابة 3 عمال أثناء أعمال الصيانة بمدينة إدفو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبالفحص الطبى، تبين إصابة ثلاث أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وحالتهم الصحية مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بترعة وادى النقرة شرق أسوان ، وتم انتشال الجثمان بواسطة رجال الإنقاذ النهرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغاً يفيد بمصرع شخص نتيجة تعرضه للغرق فى ترعة النقرة ، وتم إنتشال جثمان المتوفى ، ونقله إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت الجهات المعنية إلى محل البلاغ لمعاينتة والوقوف على أسباب الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

فيما تعرض 8 أشخاص بأعراض إشتباه ناتجة عن تسمم غذائى تمثلت فى القئ والإسهال وذلك بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان .

وكانت قد استقبلت مستشفى كوم أمبو المركزي المصابين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينات لتحليلها بهدف تحديد مصدر حالة الإعياء.

وبالفحص الطبى تبين إصابة كل من أنس . ع 11 سنة، وعمرو . ع 13 سنة، ومحمد . أ 26 سنة، وأحمد . ع 4 سنوات، وملك . أ 10 سنوات، ومالك . ع 7 سنوات، ومروان . م 14 سنة، وسلوى . ر 30 سنة، وجارى تقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وإجراء الفحوصات المعملية المطلوبة .

بينما لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار بمدينة أسوان، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد بجوار مطحن أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.