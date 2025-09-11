تفاصيل حبس رضا عبد العال 3 سنوات لرفضه سداد 1.7 مليون جنيه

أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس حكمًا غيابيًا بحبس رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق والمحلل الرياضي، 3 سنوات، بعد امتناعه عن سداد 1.7 مليون جنيه لصالح شبكة قنوات النهار، في واحدة من أبرز النزاعات الإعلامية التي وصلت إلى أروقة المحاكم.

وأكد المحامي جلال محمد جلال، الممثل القانوني للشركة المالكة لقنوات النهار، أن الحكم جاء بناءً على امتناع عبد العال عن تنفيذ قرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الذي ألزم اللاعب السابق بسداد المبلغ المذكور، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالقناة.

وكانت الدعوى التحكيمية رقم 1401 لسنة 2020 انتهت إلى أن رضا عبد العال أخل ببنود تعاقده مع قناة النهار، بعد ظهوره كمحلل رياضي على قناة أخرى دون إخطار أو الحصول على موافقة مسبقة من القناة المتعاقدة، بالمخالفة لبنود التعاقد المبرم بين الطرفين.

وفي قضية أخرى، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة ، حجز دعوى القضية المرفوعة من رضا عبد العال ضد قناة النهار والاعلامى تامر امين ، والتى أثارت الكثير من الجدل وتتعلق بتصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه.



تفاصيل الدعوى

وذلك عندما اتخذ رضا عبدالعال الإجراءات القانونية اللازمة بأن قدم مقطعاً من البرنامج كدليل على ادعاءاته وفى المقابل حضر المستشار هيثم عباس ، محامى قناة النهار ، الذى قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على فيسبوك اعتبروه مسيئا.