مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة
الهلال الأحمر يجهز لإطلاق القافلةرقم 36 لدعم غزة
غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي
نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي
مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: قطر ليست وحدها ومصر ستواصل الدفاع عن وحدة الصف العربي
حارس ريال مدريد.. الفتح السعودي يضم بديل الشناوي ويرفض رحيل جوميز
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مصرع شخص غرقا قي ترعة وادي النقرة بأسوان

حادث
حادث
محمد عبد الفتاح

لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للغرق بترعة وادى النقرة شرق أسوان ، وتم انتشال الجثمان بواسطة رجال الإنقاذ النهرى .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغاً يفيد بمصرع شخص نتيجة تعرضه للغرق فى ترعة النقرة ، وتم إنتشال جثمان المتوفى ، ونقله إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت الجهات المعنية إلى محل البلاغ لمعاينتة والوقوف على أسباب الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

بينما تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة سقوطهم من أعلى سقالة أثناء قيامهم بالصيانة بقرية الزنيقة بمدينة إدفو شمال أسوان ، وتم على الفور نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حادث

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بأسوان بلاغاً يفيد بإصابة 3 عمال أثناء أعمال الصيانة بمدينة إدفو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبالفحص الطبى، تبين إصابة ثلاث أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وحالتهم الصحية مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

فيما تعرض 8 أشخاص بأعراض إشتباه ناتجة عن تسمم غذائى تمثلت فى القئ والإسهال وذلك بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان .

وكانت قد استقبلت مستشفى كوم أمبو المركزي المصابين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينات لتحليلها بهدف تحديد مصدر حالة الإعياء.

وبالفحص الطبى تبين إصابة كل من أنس . ع 11 سنة، وعمرو . ع 13 سنة، ومحمد . أ 26 سنة، وأحمد . ع 4 سنوات، وملك . أ 10 سنوات، ومالك . ع 7 سنوات، ومروان . م 14 سنة، وسلوى . ر 30 سنة، وجارى تقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وإجراء الفحوصات المعملية المطلوبة .

بينما لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار بمدينة أسوان، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد بجوار مطحن أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

