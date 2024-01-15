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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأكيدا لفيديو القسام.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقـ تل أسيرين في غزة |تفاصيل

أحد الأسري الإسرائيليين
أحد الأسري الإسرائيليين المقتولين من فيديو القسام

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على الفيديو الذي بثته كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، والذي عرضت من خلاله 3 أسري إسرائيليين لديها تم مقتل أثنين منهم في قصف إسرائيلي على غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، إن حماس تحاول استغلال حقيقة أن المجتمع الإسرائيلي يقدس الحياة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية والحكومة تبذل ما في وسعها لإعادة المختطفين لدي حماس في غزة، ومستمرة فوق الأرض وتحتها.

وشدد هاجاري على أن الأسري الإسرائليين لم يقتلوا بنيران إسرائيلية، ولكن القوات الإسرائيلية استهدفت أماكن قريبة منهم.

وخلال حديثة في المؤتمر الصحفي، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل رهينتين لدى حماس في غزة، وهم الذين أعلنت عنهم كتائب القسام في الفيديو الذي بثته عبر قناتها على تليجرام.

ونشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الاثنين، فيديو يظهر فيه 3 أسرى إسرائيليين وهم يتحدثون عن تخلي الحكومة الإٍسرائيلية والجيش الإسرائيلي عنهم.

وقالت إحدى الأسيرات الإسرائيليات، إن طيران جيش الاحتلال الإٍسرائيلي قام بقصف المنزل التي كانت فيه مع عدد من الأسري الآخرين عن طريق طائرة إف 16 بـ 3 صواريخ، وأصبحوا تحت الأنقاض، ولكن جنود القسام أنقذوهم.

ووجهت الأسيرة الإسرائيلية حديثها إلى الحكومة قائلة: "نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت".

بينما قال أسير آخر إنه يشعر أن الحكومة الإٍسرائيلية تخلت عنهم ولم تعد تهتم بهم. 

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