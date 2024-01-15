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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يحدث الاكتئاب للأطفال مثل الكبار؟.. أخصائي يجيب

اكتئاب الأطفال
اكتئاب الأطفال

الاكتئاب أحد اضطرابات الصحة العقلية التي يمكن أن تؤثر على الأشخاص، ولكن الكثيرين لا يعلمون أن الاكتئاب ممكن أن يصيب أي شخص في أي مرحلة عمرية حتى الأطفال.

ومن ضمن أعراض الاكتئاب عند الأطفال شعور الطفل بالحزن الشديد، أو الانفعال، أو الغضب أو الإحباط، ويمكن أيضًا ملاحظة بعض التغيرات في سلوكيات الاطفال.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عصاية اخصائي نفسي عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أن الأطفال أيضا يصابون بالاكتئاب، وله علامات. 
 

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علامات وأعراض الاكتئاب عند الأطفال:
الأطفال المكتئبون قد يتسببون في إيذاء جسدي لأنفسهم أو يتحملون مخاطر كبيرة، وقد تؤدي هذه الأفعال للإيذاء الذاتي.

قد ينزوي عن الأسرة وأقرانه، ويمكن أن تتحول غرفة النوم إلى مكان مفضل لإيجاد الخصوصية.

يشعر الطفل بأنه معزول وليس له أصدقاء أو رفاق.

تزيد الشهية أو تنقص في معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب وقد يؤثر على الصغار بطريقة عكسية بالإفراط في تناول الطعام لعلاج حالتهم العاطفية.

ويعاني من الإفراط في النوم أو الاستيقاظ مبكرا، وخلال النهار في المدرسة تجده مستيقظا
قد يصبح الطفل سريع الغضب، مضطربا، نتيجة للاضطراب الذي يعانيه قد يكون غاضبا أو يصبح مزاجيا ،والطفل المكتئب قد يصبح متعصبا على نفسه وبيئته وحياته بصورة مروعة.

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