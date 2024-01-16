امسح ذنوبك قبل النوم في دقيقة.. كلمات مأثورة عن النبي رددها يوميا

لا يخلو إنسان على وجه الأرض من الأخطاء والوقوع في المعاصي أو ارتكاب الذنوب مهما كانت درجة وقوة إيمانه، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فبعد يوم طويل وعناء متواصل في العمل وما تخلله من بعض الذنوب، فما أجمل ان تمحو هذه الذنوب قبل أن تخلد إلى النوم
امسح ذنوبك قبل النوم
قال رسول الله ﷺ: {من قال حين يأوي إلى فراشِه: لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، له الملكُ، وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لاحولَ ولا قوةَ إلا بالله العليِّ العظيمِ، سبحان اللهِ والحمدُ لله، ولا إله إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ؛ غُفِرَتْ له ذنوبُه، ولو كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ}.
دعاء قبل النوم للرزق لا يرد
ورد في أفضل دعاء قبل النوم للرزق لا يرد ، عدة أدعية ينبغي الحرص على ترديدها يوميًا قبل النوم لجلب الرزق سريعا ، لعل به نلحق ما فاتنا من خيرات، لكن ينبغي عند ترديد أفضل دعاء قبل النوم للرزق لا يرد ، الدعاء به بثقة تامة بالله عز وجل، ومن أمثلة أفضل دعاء قبل النوم للرزق لا يرد ، ما يلي:
- «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير» .
- «اللهم وماضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين » .
- «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق.
- اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .
- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».
- «اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .
- « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد،وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».
- «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .