امسح ذنوبك قبل النوم في دقيقة.. كلمات مأثورة عن النبي رددها يوميا

لا يخلو إنسان على وجه الأرض من الأخطاء والوقوع في المعاصي أو ارتكاب الذنوب مهما كانت درجة وقوة إيمانه، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فبعد يوم طويل وعناء متواصل في العمل وما تخلله من بعض الذنوب، فما أجمل ان تمحو هذه الذنوب قبل أن تخلد إلى النوم

امسح ذنوبك قبل النوم

قال رسول الله ﷺ: {من قال حين يأوي إلى فراشِه: لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، له الملكُ، وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لاحولَ ولا قوةَ إلا بالله العليِّ العظيمِ، سبحان اللهِ والحمدُ لله، ولا إله إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ؛ غُفِرَتْ له ذنوبُه، ولو كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ}.

دعاء قبل النوم للرزق لا يرد

ورد في أفضل دعاء قبل النوم للرزق لا يرد ، عدة أدعية ينبغي الحرص على ترديدها يوميًا قبل النوم لجلب الرزق سريعا ، لعل به نلحق ما فاتنا من خيرات، لكن ينبغي عند ترديد أفضل دعاء قبل النوم للرزق لا يرد ، الدعاء به بثقة تامة بالله عز وجل، ومن أمثلة أفضل دعاء قبل النوم للرزق لا يرد ، ما يلي: