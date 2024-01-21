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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص تليفون شاومي في مصر

Redmi A2+
Redmi A2+

اذا كنت تريد شراء أرخص هاتف ذكي من شاومي في مصر، وتوفير الكثير من المال مقابل الإستمتاع بكل ما تريد، سيكون عليك اختيار Redmi A2+، الأرخص سعراً في فئته.

وبحسب موقع “فون آرينا” التقنى، جاء هاتف Redmi A2+ بشاشة قياس 6.52 بوصة من نوع IPS LCD، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

يمتلك هاتف Redmi A2+ معالجاً من نوع Helio G36 من ميدياتك، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 64 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام نشغيل Android 12.

Redmi A2+

يقدم Redmi A2+ كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 0.08 ميجابكسل، والأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

ياتي هاتف Redmi A2+ ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، بكابل من نوع  USB Type-C. 

سعر Redmi A2+

يمكنك شراء هاتف Redmi A2+ باللوان الأسود  بسعر 4299 جنيهاً مصرياً فقط.

سعر Redmi A2+
مصر شاومي Redmi Android Redmi A2

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