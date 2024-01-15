الإدارة الأمريكية للتنبيهات البحرية تطالب السفن التجارية بعدم المرور من البحر الأحمر

طالبت الإدارة الأمريكية للتنبيهات البحرية، اليوم الاثنين، من السفن التجارية الأمريكية بعدم المرور بالقرب من مناطق الحوثيين في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وقالت الإدارة الأمريكية للتنبيهات البحرية في بيان لها، إن مخاطر عالية على السفن التجارية في البحر الأحمر بسبب الهجمات الانتقامية للحوثيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مليشيات الحوثي، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأضاف المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قاسم سريع في بيان له عبر قناته على تليجرام، أن الحوثي يعتبرون كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية معادية ضمن بنك أهداف عناصر الحوثيين.

وأكد سريع على أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.