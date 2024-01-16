وجه سبابا لمصر| أحمد موسى ينفعل على الهواء ويطالب بمحاسبة هذا الشخص.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحمد دومة مجرم وهو من حرق المجمع العلمي في 2011.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "أحمد دومة مجرم ووقف اليوم أمام نقابة الصحفيين وتطاول على الوطن"، متابعا: "المجرم أحمد دومة وجه سباب لمصر ويردد هتافات جماعة الإخوان الإرهابية".

وأشار: "المجرم أحمد دومة ليس فوق القانون، والذي فعله اليوم ضد مصر، وتحريص على مصر ويجب ألا يمر، ولابد من محاسبته لإهانة مصر لأنه ليس فوق القانون".

وتابع: "نحن في دولة القانون والعدالة، والذي حدث يجب ألا يمر، وكل من ارتكب جريمة ويحرض على البلد لابد أن يحاسب"، معقبا: "الدولة فيها سياسة العقاب لمن يرتكب الجريمة، ونواب في البرلمان يحاسبون".

واختتم الإعلامي أحمد موسى،: "المجرم أحمد دومة ضد القانون ويحرض على مصر ولابد من معاقبته.. وينفذ مخطط أعداء مصر وردد أكاذيب تستهدف الوطن، وما حدث لن يمر أبدا، والعدالة يجب أن تأخذ مجراها".