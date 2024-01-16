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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: استثمارات كبيرة قادمة لمصر في مجال الطاقة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك استثمارات كبيرة قادمة لمصر في مجال الطاقة.

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أحمد موسى: لا توجد إدارة جيدة في مصنع سكر أبو قرقاص.. فيديو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مصر لديها طلبات من أوروبا ودول عربية للاستثمار في الطاقة قيمتها تتجاوز 6 مليارات دولار".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: عندنا مشكلة في الدولار، ولا بد من العمل على التصنيع وتغطية السوق المحلي ومن ثم التصدير إلى الخارج لجذب العملة الدولارية وحل أزمة الدولار في الأسواق.

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "مصر لديها مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي، ولا بد من الجلوس مع المصنعين وحل مشكلاتهم والعمل على وضع حلول مجزية لهذه المشكلات".

ونوه بأن: "الحكومة منحت 25 رخصة ذهبية في عام 2023 لإنشاء المصانع.. وهناك مخطط لزيادة منح الرخص الذهبية خلال 2024 إلى 50 رخصة".

أحمد موسى

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