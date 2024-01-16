أحمد موسى: استثمارات كبيرة قادمة لمصر في مجال الطاقة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك استثمارات كبيرة قادمة لمصر في مجال الطاقة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مصر لديها طلبات من أوروبا ودول عربية للاستثمار في الطاقة قيمتها تتجاوز 6 مليارات دولار".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: عندنا مشكلة في الدولار، ولا بد من العمل على التصنيع وتغطية السوق المحلي ومن ثم التصدير إلى الخارج لجذب العملة الدولارية وحل أزمة الدولار في الأسواق.

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "مصر لديها مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي، ولا بد من الجلوس مع المصنعين وحل مشكلاتهم والعمل على وضع حلول مجزية لهذه المشكلات".

ونوه بأن: "الحكومة منحت 25 رخصة ذهبية في عام 2023 لإنشاء المصانع.. وهناك مخطط لزيادة منح الرخص الذهبية خلال 2024 إلى 50 رخصة".