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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ناسا تكشف الستار عن أول طائرة أسرع من الصوت منذ 20 عامًا.. تفاصيل

ناسا تكشف الستار
ناسا تكشف الستار عن أول طائرة أسرع من الصوت منذ 20 عامًا

كشفت ناسا الستار عن أول طائرة أسرع من الصوت حيث تمتلك القدرة على التحليق بسرعة 937 ميلاً في الساعة وتبلغ قيمتها 247 مليون دولار. 

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، أزاحت وكالة ناسا الستار أخيراً عن أول طائرة أسرع من الصوت تحلق في السماء منذ أكثر من 20 عاماً.

ابن الكونكورد

وحسبما ذكرته الصحيفة،  فإن الطائرة الجديدة التي يبلغ طولها 100 قدم والتي يطلق عليها اسم “ابن الكونكورد”، يمكنها السفر من لندن إلى نيويورك في أقل من 4 ساعات.

ويكون سفر الطائرة دون  إحداث "دوي صوتي" بفضل  محرك X-59 الذي في الجزء العلوي من الطائرة لينتج بدلاً من ذلك صوتًا أكثر هدوءًا مقارنةً بطائرة كونكورد، آخر طائرة أسرع من الصوت تطير.

وقال بام ميلروي، نائب مدير وكالة ناسا عن طائرة "ابن الكونكورد”: "هذا إنجاز كبير لم يكن ممكنا إلا من خلال العمل الجاد والإبداع من وكالة ناسا وفريق X-59 بأكمله".

أوضح: "في غضون سنوات قليلة فقط انتقلنا من المفهوم الطموح إلى الواقع وسوف يساعد X-59 التابع لناسا على تغيير الطريقة التي نسافر بها، مما يجعلنا أقرب لبعضنا البعض في وقت أقل بكثير". 

ونظرًا للتكوين الغريب للطائرة X-59، تقع قمرة القيادة في منتصف طول الطائرة تقريبًا - ولا تحتوي الطائرة على نافذة مواجهة للأمام حيث  طور المهندسون ما يسمى "نظام الرؤية الخارجية"، وهو عبارة عن سلسلة من الكاميرات عالية الدقة التي تغذي شاشة 4K في قمرة القيادة.

ووفقا لوكالة ناسا، من المقرر أن تقلع الطائرة لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، تليها أول رحلة هادئة أسرع من الصوت.

وسيقوم المهندسون بإجراء العديد من اختبارات طيران الطائرة في Skunk Works قبل نقلها إلى مركز أبحاث الطيران Armstrong التابع لناسا في كاليفورنيا والذي سيكون بمثابة قاعدة عملياتها.

طائرة ناسا 

ويهدف مشروع X-59 إلى قطع الطفرات الصوتية المزعجة التي تردد صداها فوق المدن في عصر الكونكورد، أثناء السفر بسرعة 1.4 ماخ.

ويحدث الطفرة الصوتية عندما تندمج موجات الصدمة من جسم ينتقل عبر الهواء بسرعة أكبر من سرعة الصوت معًا قبل أن تصل إلى الأرض.


وتأمل ناسا في تقليل صوت الطفرة الصوتية إلى صوت هادئ، يشبه صوت الرعد الهادر من بعيد أو أحد الجيران وهو يغلق بابه.

وبمجرد انتهاء ناسا من اختبارات الطيران هذا العام، ستقوم الوكالة بتحليق الطائرة فوق مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي لم يتم اختيارها بعد.

يذكر أنه لمدة 50 عامًا، حظرت الولايات المتحدة مثل هذه الرحلات الجوية بسبب الاضطرابات الناجمة عن الانفجارات الصوتية العالية للمجتمعات الموجودة أسفلها.

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تاريخ الكونكورد


كونكورد هي طائرة ركاب أسرع من الصوت تعمل بمحرك نفاث، تم تشغيلها من عام 1976 حتى عام 2003.

كانت سرعتها القصوى تزيد عن ضعف سرعة الصوت عند 2.04 ماخ (1354 ميلاً في الساعة أو 2180 كيلومترًا في الساعة على ارتفاع الرحلة) ويمكن أن تتسع لـ 92 إلى 128 راكبًا.

وطارت الكونكورد  لأول مرة في عام 1969، لكنها احتاجت إلى مزيد من الاختبارات لجعلها صالحة للاستخدام كطائرة تجارية حيث دخلت الكونكورد الخدمة عام 1976.

وتعد الكونكورد واحدة من اثنتين فقط من وسائل النقل الأسرع من الصوت التي تم تشغيلها تجاريًا، أما الطائرة الأخرى فهي الطائرة السوفيتية الصنع Tupolev Tu-144، والتي عملت كطائرة ركاب لبضع سنوات فقط في السبعينيات بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة.

وتم تطوير وتصنيع الكونكورد بشكل مشترك من قبل شركة إيروسباسيال وشركة الطائرات البريطانية (BAC) بموجب معاهدة أنجلو-فرنسية  حيث يعكس اسم الكونكورد، الذي يعني الانسجام أو الاتحاد، التعاون في المشروع بين المملكة المتحدة وفرنسا.

توقفت طائرة الكونكورد عن العمل في عام 2003 بسبب الانكماش العام في صناعة الطيران التجاري بعد تحطمها الوحيد في عام 2000، وهجمات 11 سبتمبر في عام 2001، وقرار شركة إيرباص، التي خلفت شركتي إيروسباسيال وباك، بوقف دعم الصيانة.


 

طائرة ناسا تاريخ الكونكورد ناسا أول طائرة أسرع من الصوت ابن الكونكورد لندن نيويورك

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