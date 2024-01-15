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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد عملية العمود الفقري.. تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

نفت ابنة خالة الفنانة نجوى فؤاد، ما تردد حول فقدان الفنانة الحركة بعد إجرائها عملية استئصال غضروف في العمود الفقري.

وقالت لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنانة بصحة جيدة، وتمارس حياتها وتتحرك بشكل طبيعي.

 

نجوى فؤاد والغضروف

أثارت الفنانة نجوى فؤاد حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها عن قصة مرضها فى الفترة الأخيرة بعد تعرضها لأزمه فى الغضروف.

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لانزلاق غضروفي، جعلها تشعر بألم حاد في حال تعرضها للوقوف لفترة طويلة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة: أعاني من ألم بسبب الانزلاق الغضروفي منذ عام، حيث أجريت عمليه جراحية وفشلت، ومنعني الأطباء من تكرارها.

وأضافت: أواظب علي جلسات العلاج الطبيعي بشكل مكثف في الفترة الراهنة، ولهذا السبب لم أقم بالسفر لقضاء إجازة الصيف.

وأوضحت نجوى فؤاد : أنا حاليا بحالة جيدة.

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