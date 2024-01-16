ميدو: روي فيتوريا كان بطيئا أمام موزمبيق.. وعلى صلاح فعل هذا الأمر

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن على محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي تغيير أسلوب لعبه في مبارياته مع الفراعنة.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر ستظل لديه أزمة طالما كان صلاح هو المسئول عن توزيع اللعب في المباريات".



وأضاف: "عودة محمد صلاح للمناطق الدفاعية يدفع بقية اللاعبين لأداء أدوارهم الدفاعية، كنت أفعل ذلك مع المنتخب، عندما كنت أرى حسام حسن يعود للدفاع، كنت أعود سريعًا للمساهمة في الدفاع".



وتابع: "رد فعل روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر في مباراة موزمبيق كان بطيئًا، ومدرب موزمبيق نجح في تغيير أسلوبه وفقًا لخطة منتخب مصر".



وأكمل: "كان على فيتوريا أن يدفع بمحمود كهربا بدلًا من أحمد حسن كوكا، في ظل حالة الازدحام داخل منطقة جزاء موزمبيق.. كهربا يجيد استغلال تلك الأمور".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مصطفى فتحي وعبد الله السعيد لو كانا تواجدا في أخر ربع ساعة من مباراة مصر وموزمبيق لفاز منتخب مصر بالمباراة".