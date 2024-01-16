بعد الهجمات المتكررة.. إجراء عاجل من أمريكا لحماية قواعدها في سوريا

ذكرت وسائل إعلام سورية أن قوات الاحتلال الأمريكي اتخذت إجراء عاجلا لحماية قواعدها الغير شرعية في سوريا حيث أدخلت أسلحة وذخائر ومواد لوجستية إلى قواعدها في ريف الحسكة تزامناً مع تزايد الهجمات التي تستهدف هذه القواعد منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية ل وكالة "سانا" أن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 60 آلية، منها شاحنات مغطاة تستخدم عادة لنقل عتاد عسكري، وبرادات وناقلات تحمل حاويات ضخمة دخلت معبر الوليد غير الشرعي وتوجهت إلى قاعدة الاحتلال في مطار خراب الجير.

وأبانت المصادر أن قوات الاحتلال بدأت بتفريغ حمولة هذا الرتل الذي يعد الأكبر منذ عدة أشهر، وتوزيعها على قواعد الاحتلال بريف الحسكة.

وأعلنت المقاومة العراقية في وقت سابق أنها استهدفت بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة مطار أربيل شمال العراق وفي قاعدتي خراب الجير وكونيكو بريفي الحسكة ودير الزور