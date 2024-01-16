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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توقفها لأيام.. السفن القطرية تستأنف مسارها إلى قناة السويس

ناقلة قطرية
ناقلة قطرية

أظهرت بيانات تتبع السفن، اليوم الثلاثاء، أن أربع ناقلات تستخدم لشحنات الغاز الطبيعي المسال القطري استأنفت مسارها بعد توقفها لعدة أيام وسط هجمات بحرية من قبل الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر.

وقد أدت هجمات الحوثيين، إلى تعطيل التجارة على الطريق الرئيسي بين الشرق والغرب الذي يشكل حوالي 12٪ من حركة الشحن العالمية.

وفي يوم الاثنين، تعهدت حركة الحوثيين بتوسيع أهدافها في منطقة البحر الأحمر إلى السفن الأمريكية، بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

وأظهرت البيانات أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الركيات" استأنفت الإبحار عبر البحر الأحمر وتتجه إلى قطر، بعد توقفها منذ 13 يناير على طول طريقها على البحر الأحمر.

وأظهرت البيانات أن السفن الغارية والحويلة والنعمان، المحملة بالغاز الطبيعي المسال القطري، كانت تتحرك أيضا، لكنها غيرت مسارها للتوجه جنوبا على الرغم من أنها لا تزال تشير إلى قناة السويس كوجهات لها. وعادة ما تتجه شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية التي تعبر السويس إلى أوروبا.

وتوقفت الناقلات الثلاث قبالة ساحل عمان منذ 14 يناير. كما أظهرت البيانات أن الوقت المقدر للوصول إلى النعمان قد تأخر لأكثر من أسبوعين إلى 4 فبراير من 19 يناير.

وسفن الغاز الطبيعي المسال هي من بين العديد من السفن التي أجبرت على اتخاذ الطريق الأطول حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بدلا من ذلك. ويقدر المحللون أن طريق رأس الرجاء الصالح يمكن أن يضيف حوالي تسعة أيام إلى الرحلة التي تستغرق 18 يوما من قطر. وسيؤدي الطريق الأطول إلى تأخير التسليم، ولكن مستويات تخزين الغاز في أوروبا جيدة.

وقال مصدر كبير على دراية مباشرة بالمسألة لرويترز يوم الاثنين إن قطر للطاقة، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، توقفت عن إرسال ناقلات عبر البحر الأحمر على الرغم من استمرار الإنتاج. وفي عام 2023، صدرت قطر أكثر من 75 مليون طني من الغاز الطبيعي المسال، وفقا لبيانات LSEG، بما في ذلك 14 مليون طن للمشترين في أوروبا و56.4 مليون طن إلى آسيا.

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بعد توقفها لأيام.. السفن القطرية تستأنف مسارها إلى قناة السويس


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