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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. علامات إذا ظهرت عليك تدل على أنك محسود ومصاب بالعين

الحسد
الحسد

يعتقد الكثير من الأشخاص أنهم مصابون بالحسد والعين ، ويلجأون إلى تحصين أنفسهم من بعض الأثار السلبية المترتبة على هذا الحسد ويسعون جاهدين للتخلص من الحسد بشتي الطرق .

وقالت هبة الفايد، خبيرة الطاقة، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الحسد يعتبر من الأمراض الروحية التى تتسبب فى المشاكل وتؤثر على حياة الإنسان ككل .

وكشفت الفايد ، عن بعض العلامات التى تدل على أن هذا الشخص محسود ومصاب بالعين .

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الإعياء وضعف فى الصحة العامة ككل 

الحسد هو تمني زوال النعمة وفقد يتسبب الحاسد فى إصابة المحسود بالأمراض حتي يضعفة ويجعله غير قادر على تحقيق أهدافة، فإذا كنت تعاني من ضعف وإعياء بدون سبب واضح فهذا يدل على أنك مصاب بالحسد والعين .

 

وجود الكثير من المشاكل فى الحياة 

 بدون أسباب واضحة نري الشخص المحسود يعاني من المشاكل الحياتية، كما ذكرنا من قبل أن الشخص الحاسد يتمني زوال النعمة وزوال سعادة المحسود فهو يشعر بالسعادة عندما يري هذا الشخص المحسود يتعذب من المشاكل والعواقف التى تقف بينه وبين تحقيق النجاح او السعادة فى الحياة ككل .

كثرة التفكير بشكل سلبي وتراكم الهموم 

عندما ينظر الحاسد إلى المحسود تتراكم على المحسود التفكير فى الهموم والمشاكل ويشعر بالحزن والإكتئاب فإذا كنت تشعر بكثرة الهموم والأفكار السلبية، فأعلم أنك محسود.

متوتر بشكل مستمر

عندما نلاحظ أن هذا الشخص متوتر طول الوقت ولا يستطيع التركيز أو القيام بالأنشطة الحياتية اليومية العادية، فهذا أكبر دليل على الحسد أن هذا الشخص محسود .

التعرض لكوارث حياتية بشكل متكرر

يتعرض الشخص المحسود إلى تكررت الكوارث في الحياة ، مثل الحرائق أو الحوادث أو الأمراض فهذا دليل على أن هذا الشخص محسود .

الحلم بالكوابيس المفزعة

أحيانا يتعرض الشخص المحسود لبعض من الضيق والقلق الشديد الذى لا يظهر فى الحياة فقد بل فى الأحلام أيضا يري المحسود الكثير من الأحلام المزعجة والتى يطلق عليها كابوس، فهذا الشخص يعاني من الحسد علية بالأذكار والتحاصين وبالأخص قبل النوم .

محسود الحسد مصاب بالعين الأمراض الإعياء وضعف فى الصحة العامة ككل مصاب بالحسد والعين

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