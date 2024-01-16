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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الرد على الاستفسارات الدينية الواردة إلى لجنة الدعوة الإسلامية".. ندوة بشباب الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " الرد على الاستفسارات الدينية الواردة الي لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وكيل صحة الشرقية يجتمع باللجنة العلمية ومشرف المناظير بالمديرية لمناقشة تطوير الخدمات الطبية

 

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ احمد عبد القادر على مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يقوم خلالها بالرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالموضوعات الدينية التي وردت عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة وذلك في إطار مواكبة العصر وسرعة الرد علي جمهور المواطنين بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم من خلال الكتاب والسنة النبوية المؤكدة.

التواصل الاجتماعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة الكتاب والسنة النبوية تطوير الخدمات الطبية صحة الشرقية مديرية الشباب والرياضة ممدوح غراب محافظ الشرقية

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