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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: 200 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية غداً

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أنهت محافظة الجيزة ، من استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي  2023 / 2024. 

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، إلى أن ماراثون الامتحانات يبدأ غداً الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وتنتهي في 24 من يناير الجاري حيث بلغ عدد  المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية ٢٠٠ الف و ٨٥  طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( ٦٩٨ ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية .

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات و الباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح .

ووجّه محافظ الجيزة ، مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة .

من جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي مدير الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات ، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين .

وشدَّد  على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

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