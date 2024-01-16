مصرع شخص صدمته سيارة بطريق شبين القناطر فى القليوبية

لقى شخص مصرعة صدمته سيارة فى شبين القناطر وتوفى إثر تعرضه لنزيف فى البطن وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى شبين القناطر وجارى ضبط السيارة وقائدها وقائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر اشارة من المستشفى بوصول "أشرف ا ا " 49 سنة عامل جثة هامدة إثر عدة إصابات ووجود نزيف داخلى بالبطن ادعاء حادث تصادم.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء سير المتوفى على طريق التل – شبين القناطر صدمته سيارة ما أدى الى اصابته التى اودت بحياته.

وتم نقل الجثة الى المستشفى وجارى ضبط السيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق .