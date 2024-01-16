عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المخزن في الجيزة.. سقوط عصابة سرقة شبكات المحمول

شبكات المحمول
شبكات المحمول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى شركات الاتصالات بوجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تقوم بعرض البطاريات الخاصة بتغذية أبراج الشبكات المحمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وتواصله معهم لشراء كمية من تلك البطاريات واتفاقهم على التقابل بدائرة القسم. 

بالفحص تنسيقا وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، تم ضبط عاطل ومالك شركة، وبحوزتهما عدد من البطاريات المشار إليها.

وقد أرشدا عن مخزن خاص بمالك الشركة بدائرة القسم، وضُبط بداخله عدد من البطاريات. 

وبمواجهتهما قررا بتحصلهما عليها من مالك شركة نقل معدات وبضائع وعامل.

تم ضبطهما وبمواجهتهما قرر الأول بامتلاكه مخزنة بالعقار سكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم، وأنه متعاقد مع إحدى شركات الأعمال الهندسية على تخزين عدد من البطاريات خاصين بتغذية أبراج الشبكات المحمولة بمخزنه، إلا أن الشركة لم تسدد القيمة الإيجارية فاختمر فى ذهنه اختلاس البطاريات المتواجدة بالمخزن وبيعها دون علم الشركة، حيث قام ببيع جزء من البطاريات.

وتم ضبط جزء آخر خاصة بالشركة المشار إليها محملة بسيارة نقل والمستخدمة فى نقل البطاريات، وباستدعاء ممثل عن الشركة قرر باتهامه للمذكورين باختلاس وتبديد البطاريات المتواجدة بالمخزن المشار إليه وبيعها دون علم الشركة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الاتصالات الامن العام البطاريات الخاصة امن الجيزة سقوط عصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

بمقدم 60 ألف.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

هبوط الدولار| تصريحات مهمة للفيدرالي الأمريكي ينتظرها العالم اليوم

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

ترشيحاتنا

نواب لـ وزير التموين: هناك أزمة ضمير تضرب الوزارة وأدوات الرقابة غائبة

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. أماكن شاغرة في تلك الكليات

حماس تكشف عن الهدف الرئيس وراء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر

الصحة العالمية: 93% من سكان غزة معرضون للمجاعة

"NYK" اليابانية تعلن تعليق الملاحة لجميع سفنها عبر البحر الأحمر

المخزن في الجيزة.. سقوط عصابة سرقة شبكات المحمول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

بتأشيرة من كولر.. هؤلاء خارج صفوف النادي الاهلي (تفاصيل)

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

اعرف آخر موعد للشراء.. شهادات الادخار بعائد 27% في بنكي مصر والأهلي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ