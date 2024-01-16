حاميها حراميها.. حارس وزوجته يسرقان الماظ وذهب من داخل فيلا بأكتوبر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (حارس فيلا - كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ، وزوجته) لقيامهما بسرقة (مبالغ مالية- ومجموعة من المصوغات "ذهبية، ألماظ ") من داخل إحدى غرف الفيلا محل عملهما.

واعترفا بإرتكاب الواقعة، كما أرشدا عن المسروقات وهاتفى محمول قاما بشرائهما من متحصلات الواقعة.

كما تم ضبط (سائقَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة) وبحوزتهما دراجه نارية "بدون لوحات معدنية".. لقيامهما بسرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالى) من مالك شركة حال خروجه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأهرام بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.