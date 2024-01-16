زيت محرك السيارة هو المسئول عن تزييت جميع أجزاء المحرك الداخلية، ويعمل على تخفيف الاحتكاك بين أجزاء المحرك المختلفة، بالإضافة إلى أن الزيت يعمل على تحسين أداء المحرك وتبريده، وذلك من خلال تصريف الحرارة وتنظيفه من التسريبات الناتجة من عملية الاحتراق الداخلي بجانب منع التآكل والصدأ.

إرشادات هامة للحفاظ على زيت محرك السيارة

عند تحريك الزيت داخل محرك السيارة، فإنه يمتزج بالهواء من أجل البدء في تجميع الرطوبة، وذلك لأن الرطوبة تعمل على تحويل الزيت إلى حمض، وذلك يؤدي إلى حدوث أعطال بالمحرك، نتيجة تحرك السيارة على الزيت الحمضي الذى يعمل على زيادة تآكل أجزاء المحرك ومضخة الزيت وعلبة التروس.

إرشادات هامة للحفاظ على زيت محرك السيارة

وعند تغيير الزيت، يجب تصفية الزيت القديم بالكامل للتخلص من أي ترسبات قبل أن تقوم بوضع الزيت الجديد على الترسبات القديمة التي تؤدي إلى تآكل المحرك.

إرشادات هامة للحفاظ على زيت محرك السيارة

وللحفاظ على الزيت، يجب الابتعاد تماما عن التسارع، بالإضافة إلى عدم التحميل على المحرك من أجل إخراج طاقة إضافية، خصوصا عند التحرك من الثبات بعد فترة طويلة من الانتظار.

إرشادات هامة للحفاظ على زيت محرك السيارة

من أجل الحفاظ على زيت المحرك، يجب عند تغييره أن تقوم بتغيير الفلتر الخاص بتنقية الزيت لأنه هو المسئول عن تنقية الزيت من الشوائب الضارة بأجزاء المحرك المختلفة.