خبير تربوي يكشف لـ"صدى البلد" فوائد استخدام المنصات التعليمية وسر تفوقها

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، ان هذا العصر تتسارع فيه التقنيات الرقمية بشكل لم يسبق له مثيل، وأصبح لها تأثير كبير وملموس في حياتنا اليومية، لذلك فأن التحول الرقمي في التعليم أصبح ضرورة حتمية، واستخدام التكنولوجيا في المدرسة لم يعد خيارًا فقط بل أصبح ضرورة، حيث تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في تشكيل المستقبل التعليمي.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الدولة تبذل جهودا ضخمة في عملية تنفيذ التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات، لكن عندما نتحدث عن التحول الرقمي في المجال التعليمي يجب أن ننظر إليه على أنه تطور وتغيير جوهري في مهمة واستراتيجية هذه المؤسسات التعليمية، لان التحول الرقمي لا يقتصر على التغييرات التكنولوجية فقط بل يركز بشكل كبير على تطوير أساليب التعلم وتقنيات التدريس والمناهج الدراسية.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تأثير التحول الرقمي في التعليم يتجلى في توفير وسائل تعليمية أكثر تفاعلية وقابلة للتخصيص، مما يجعل عملية الدراسة أكثر متعة وفعالية، معبرًا عن إيمانه بأن التحول الرقمي في التعليم ليس مجرد مجرد تكنولوجيا، بل هو استثمار في المستقبل، يهدف إلى تشكيل أفراد مستعدين لمواكبة تحديات المجتمع وسوق العمل المتغير بسرعة.

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، على أهمية دور المنصات التعليمية في تحفيز التعلم قبل الجامعي، حيث تلعب هذه المنصات دوراً حيوياً في تجهيز الطلاب بالمهارات المعلوماتية الضرورية لتعلم فعال وتنمية التفكير الإبداعي.

ثورة المعلومات والمنصات التعليمية

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن المنصات التعليمية تمثل نتاجاً للثورة المعلوماتية الحديثة والانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويرى أن هذا التطور الذي شهدته التكنولوجيا أحدث تحولاً جذرياً في مجال التعليم.

وصرح الخبير التربوي، بأن القنوات المدرسية والمنصات التعليمية تعتبر كنزاً حديثاً للتعليم، حيث تمثل إمكانية توفير المعرفة بشكل سهل وميسر للجميع، ومع مواصلة التطور التكنولوجي، يمكن توقع أن تستمر هذه المنصات في تحقيق تأثير إيجابي على مستقبل التعليم.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التكنولوجيا الحديثة تساعد على تطوير المعلمين وتحسين طرق تدريسهم، وتعمل على إثارة الدافعية للتعلم لدى المتعلمين، كما تمكن من حل المشكلات التربوية وتطوير الأداء العام لعملية التعليم، بالإضافة إلى ذلك، تمكن التكنولوجيا الحديثة من تحقيق رؤية التعليم المستقبلي والانتقال إلى تعليم شامل ومستدام يتلاءم مع التطور التكنولوجي السريع.

وشدد على ضرورة تحديث نماذج التعليم التقليدية، وألا يكون النظام التعليمي مقتصراً على الدروس داخل قاعات الدراسة، بل يجب استغلال التكنولوجيا لصالح التعليم.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن المنصات التعليمية تعزز الطرق التفاعلية وتشجع على التعلم النشط والمشاركة الفعالة، ويصبح المتعلم في هذا السياق أكثر تحكماً في عملية التعلم وأدارة وقته، ويتيح هذا النموذج المرونة في الوصول إلى المحتوى التعليمي وتقديم الدعم للطلاب في أوقات تتناسب مع جداولهم الشخصية.

وشدد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، علي أهمية تكامل التقنية في التعليم وتوظيف المنصات التعليمية لتحقيق أهداف تعليمية أكثر تقدماً وفعالية، حيث يعكس هذا الاتجاه رؤية للمستقبل تعتمد على تحفيز التعلم الذاتي وتمكين الطلاب لمواكبة تطورات المعرفة والمهارات في عصر المعرفة والابتكار.

وتابع: لذلك يتعين علينا تجهيز الأجيال الجديدة بالمهارات اللازمة لمواكبة المستقبل، لان فهم الأطفال والشباب للتكنولوجيا واستخدامها بشكل فعال يعتبر أمرًا حيويًا، لذلك يدعو إلى ضرورة تضمين مفاهيم المهارات الرقمية والحياتية في المناهج التعليمية.