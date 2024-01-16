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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024 والأوراق المطلوبة

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بتنسيق العام الجامعي الحالي.

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تنسيق الجامعات الترم الثاني

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت 13 يناير، ولمدة أسبوعين.

شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعليم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة المنصورة الجديدة 80%، وبجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 77%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية سجلت 75%.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفنرسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، أما بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 76%، وبجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، سجلت 74%.

أما فيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع وهي جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة، بالفصل الدراسي الثاني 2023، فيعتمد على حساب المجموع الاعتباري للطالب، والذي يحتسب من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني وهي 70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي، وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة

وتتضمن قائمة الجامعات الخاصة المتاحة في مصر:

جامعة مصر الدولية

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة 6 أكتوبر

الجامعة الألمانية بالقاهرة

جامعة الأهرام الكندية

جامعة فاروس بالإسكندرية

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

جامعة سيناء

الجامعة البريطانية في مصر

جامعة النهضة ببنى سويف

جامعة المستقبل

الجامعة المصرية الروسية

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة

جامعة هليوبوليس

جامعة الجيزة الجديدة

جامعة دراية بالمنيا

جامعة بدر

جامعة حورس

جامعة المصرية الصينية

جامعة ميريت

جامعة سفنكس

جامعة السلام

جامعة بدر بأسيوط

جامعة الصالحية الجديدة.

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