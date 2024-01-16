عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل شهر رجب والعبادات المستحبة فيه

تحدث الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن فضل شهر رجب والعبادات المستحبة فيه.



وقال الشيخ محمود عويس، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، على قناة "dmc": "أفضل شيء تتقرب به إلى الله في شهر رجب هو عدم ظلم النفس، حيث قال الله عز وجل "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ".

وأضاف: ظلم النفس معناه ارتكاب الذنوب والمعاصي والسيئات، متابعا: كل ما كان الزمن والمكان والوقت له فضل وله حرمانية عند الله كل ما ربنا يضاعف فيه الحسنات ويغلظ فيه العقوبة والمعصية".

وتابع الشيخ محمود عويس، قائلا: ربنا عظم الأشهر الحرم، وأمرنا بعدم ظلم النفس، وأمرنا بالتقرب إليه في هذه الشهور بعبادة الله وطاعته وفعل الخيرات، ومنها الصيام، مضيفا: هناك عمل يغفل عنه الجميع وهو سنة عن النبي عليه السلام وهو العتيرة وهي ذبيحة تذبح في شهر رجب.