عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل شهر رجب والعبادات المستحبة فيه

الشيخ محمود عويس
الشيخ محمود عويس

تحدث الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن فضل شهر رجب والعبادات المستحبة فيه.

txt

9 أحاديث خاطئة عن شهر رجب لم ترد بالسنة ويتداولها البعض.. تعرف عليها

txt

حكم صيام السابع والعشرين من شهر رجب


وقال الشيخ محمود عويس، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، على قناة "dmc": "أفضل شيء تتقرب به إلى الله في شهر رجب هو عدم ظلم النفس، حيث قال الله عز وجل "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ".

وأضاف: ظلم النفس معناه ارتكاب الذنوب والمعاصي والسيئات، متابعا: كل ما كان الزمن والمكان والوقت له فضل وله حرمانية عند الله كل ما ربنا يضاعف فيه الحسنات ويغلظ فيه العقوبة والمعصية".

وتابع الشيخ محمود عويس، قائلا: ربنا عظم الأشهر الحرم، وأمرنا بعدم ظلم النفس، وأمرنا بالتقرب إليه في هذه الشهور بعبادة الله وطاعته وفعل الخيرات، ومنها الصيام، مضيفا: هناك عمل يغفل عنه الجميع وهو سنة عن النبي عليه السلام وهو العتيرة وهي ذبيحة تذبح في شهر رجب.

شهر رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السعودي يكشف شرط المملكة الوحيد للاعتراف بـ إسرائيل

أخبار التوك شو.. أسعار الذهب والدولار والدواجن.. وحالة الطقس اليوم مفاجأة للجميع

وزير التموين ردًا على فساد وزارته.. المتهم بريء حتى تثبت إدانته

بلينكن يعد زيلينسكي باستمرار المساعدات رغم رفض الكونجرس

اجتماع مجلس الوزراء السعودي| 15 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين.. وتعديل قانون الجمارك الموحد بـ التعاون الخليجي

مباحثات مصرية - يونانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح فعالة لعلاج مقاومة الأنسولين.. احرص على اتباعها

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات.. ومدحت شلبي يسخر من فيتوريا | أهم أخبار الرياضة

فيديو

ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. ماذا سيحدث ؟

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ