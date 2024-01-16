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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. كثافات مرورية أعلى دائري البراجيل بسبب أعمال الكوبري الجديد

صدى البلد

شهدت منطقة البراجيل أعلى الطريق الدائري، كثافات مرورية مرتفعة، بسبب أعمال الإنشاء لكوبري البراجيل الجديد، والقيام بأعمال إنشائية تابعة لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، ورفع الكمر الخرسانية بمنطقة البراجيل، وسط انتشار رجال المرور لسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة السيارات.

وقال مصدر أمني، إن الكثافات المرورية ظهرت بسبب الأعمال التي تقوم بها الشركات المنفذة لإنشاء محور البراجيل الجديد، وهي أعمال إنشائية في مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وتحديدا بكوبري البراجيل في الطريق المتجه من السلام وحتى منطقة البراحيل بنطاق محافظة الجيزة.

 

https://www.youtube.com/watch?si=lw93eEWYuAeCeUy7&v=R9pioKEKsEA&feature=youtu.be

 

وأضاف المصدر ، أن رجال الإدارة العامة للمرور متواجدون لتسيير الحركة المرورية.

ونشرت محافظة الجيزة في وقت سابق، صورًا لأعمال تنفيذ كوبري البراجيل الجديد، والذي يمثل القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد الواصل بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين.

وأوضحت المحافظة ، أن الكوبري ينفذ بطول 1.5 كم وعرض 45م، بواقع 6 حارات لكل اتجاه، من البراجيل حتى الطريق الدائري، مشيرة إلى أنه جارٍ تنفيذه بطريقة الكمر سابق الصب.

يذكر أن مسار محور 26 يوليو الجديد يبدأ من شارع أحمد عرابي ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة، ليصل إلى مسار محور 26 يوليو الحالي بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق إسكندرية الصحراوي.

كثافات مرورية دائري البراجيل الطريق الدائرى كوبري البراجيل الجديد توسعة الطريق الدائرى

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