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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشير التابعي يثير الجدل: الأهلي كان بيجري ورايا.. وبطولة الزمالك تُساوي 100

بشير التابعي
بشير التابعي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، أن البطولة التي يتوج بها الفارس الأبيض، تُساوي 100 بطولة في مكان آخر، مُشيرًا إلى أن الأهلي لا يُصنف من الأندية المصرية.

 

وقال بشير التابعي فى تصريحات تليفزيونية "الأهلي لا يُصنف من الأندية المصرية، هو حالة خاصة، سيلعب على كوكب المريخ بمفرده".

 

وتابع: "البطولة في الزمالك تساوي 100 بطولة في أي مكان أخر، والسبب في المعوقات التي تواجه القلعة البيضاء باستمرار".

وأضاف: "جيل الزمالك الذي حصل على الدوري من 2000 لـ 2004، المفروض يصنع لهم تماثيل، لم تكن هناك ملابس ولا أموال ولا إعلام، كنا نُحارب بمفردنا".

 

وبسؤاله عن أسباب رغبته في الانتقال عام 2007، قال: "النادي الأهلي كان بيجري ورايا، وقعت على عقود انضمامي للقلعة الحمراء لأن نادي الزمالك خلف وعده معايا ورجعت النادي تاني".

وأختتم "كنت أفضل لاعب في مصر لموسمين متتاليين، وكنت أتقاضى 3 ألاف جنيه، وكنت لا أعلم قيمة عقدي، وظللت على هذا الحال 3 سنوات".

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