إنتاجيتها مبشرة| نجاح 5 أصناف من هجن الطماطم السلكية.. تفاصيل

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوما حقليا بمحافظة الفيوم، ضمن محور التعاون مع الشركات العالمية في البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوي الخضر، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة للبرنامج، والتقييم المستمر لكافة نتائجه، ومخرجاته من الهجن والأصناف، للتأكد من جودتها، للتوسع في انتاجها واتاحتها للمزارعين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث شملت فعاليات اليوم الحقلي، الوقوف على ٥ أصناف متميزة من تقاوي الطماطم، لإحدى الشركات العالمية، تم زراعتها في حقل أحد المزارعين بمحافظة الفيوم.

وحضر الفعاليات أيضا الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور احمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، فضلا عن عدد من المزارعين، ومصدرى الخضر، وأصحاب المشاتل ، فضلاً عن المختصين من وزارة الزراعة والباحثين والشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.



ومن جهته قال المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير انه تم التعاون ضمن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، مع عدد من أشهر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال انتاج تقاوى هجن أصناف الخضر وخاصة: الطماطم، الفلفل، الخيار، وذلك من دول فرنسا، البرازيل، إسبانيا.



وأضاف عبدالله أنه تم التنفيذ على هجن الطماطم بعدد من الحقول، حيث تم اختيار أفضل 5 أصناف من الطماطم من بين 14 صنفا للشركات العالمية تم تقييم جميعها على مدار ثلاثة أعوام، وتم زراعة الأصناف الخمسة المختارة، في ثلاثة مواقع مختلفة من بينها هذا الحقل بمحافظة الفيوم، حيث تشمل هجن طماطم سلكية، والتي تمتاز بإنتاجيتها العالية ذو القيمة التصديرية الهامة ذات المواصفات القياسية الممتازة.



وأوضح رئيس فطاع الهيئات، أن وزارة الزراعة وفرت للمزارع صاحب الحقل تقاوى تلك الأصناف لزراعتها بالطرق التى اعتاد عليها، للاطلاع على النتائج والمقارنة ببعض الأصناف المنزرعة لديه، كذلك كان هناك متابعة مستمرة من خلال فريق عمل، من وزارة الزراعة والمعاهد البحثية المختصة: معهد بحوث البساتين، وقاية النباتات، وامراض النباتات، والإدارة المركزية لانتاج التقاوي، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

ومن جهته أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، تسخير كافة جهود وإمكانات المركز، والباحثين العاملين به، لتنفيذ خطة الدولة المصرية، ودعم جهودها تحقيق الأمن الغذائي.



وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية، بملف تقاوي الخضر، وتوفيرها محليا، للمزارعين، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، يستهدف، تقليل فاتورة استيراد بذور الخضر من الخارج، وتوفيرها محليا للمزارعين بأسعار مناسبة، وبجودة وانتاجية عاليتين، للمساهمة في زيادة دخولهم، ورفع مستوى معيشتهم.

وأشار عبدالعظيم إلى أن مركز البحوث الزراعية، خلال الفترة المقبلة سيكون داعما أساسيا، من خلال محطاته المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، للبحوث والتجارب والتقييم المستمر، وتقديم المشورة والدعم، لكافة المزارعين، لإنجاح المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر، والتوسع في ما وصل اليه من نتائج إيجابية مبشرة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تسجيل واكثار الأصناف التي تم تقييمها، وأثبتت كفاءتها، لتوفيرها للمزارعين.

وفي سياق متصل أثنى الحضور من المزارعين وممثلو الشركات العاملة في مجال تقاوي الخضر، على النتائج المبشرة للأصناف الخمسة من هجن الطماطم، والتي تم زراعتها، نظرا لإنتاجيتها العالية، ومقاومتها للأمراض، فضلا عن توافقها مع كافة المواصفات التصديرية.