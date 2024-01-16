محمد شوقي يفجر مفاجأة بشأن رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر

كشف محمد شوقي المدرب العام المساعد السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، السبب الحقيقي وراء رحيل المدير الفني للمنتخب البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب الفراعنه.

وقال محمد شوقي في تصريحات تليفزيونية “كيروش رحل عن منتخب مصر بسبب طريقة تعامل مجلس ادارة اتحاد الكرة معه، كانوا مش حابين يبقى موجود”.

واضاف: "التفاوض مع كيروش لم يكن مرنا، وشعر من كلامهم إنه غير مرغوب باستمراره في مصر وكل الكلام يشير إلى انهم مش عاوزينه"

يذكر أن كيروش قاد منتخب مصر للوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.