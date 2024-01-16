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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية كانا يستقلانها، وسيارة ربع نقل، على طريق نبروه كفر بهوت بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من  مركز شرطة نبروه بوقوع حادث تصادم  بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل ، على طريق نبروه كفر بهوت ووقوع متوفى ومصاب.

انتقل ضباط  مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع قائد الدراجة النارية ويدعى “خالد أحمد  عبدالله”، 16 عاما، وإصابة مرافقه ويدعى “مجدي وليد”، 16 عاما، بجرح قطعي بالرأس، ويقيمان بقرية الدروتين بمركز نبروه. 

وتبين أنه أثناء استقلال الشابين دراجة بخارية على طريق بهوت، اصطدمت بهما سيارة ربع نقل بالقرب من مدخل مدينة نبروه، وأدى إلى سقوطهما وحدوث إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما.

وتم نقل الجثة للمشرحة والمصاب إلى مستشفى نبروه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

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