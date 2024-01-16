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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يفوز برباعية نظيفة على الشباب الكويتي وديا

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الشباب الكويتي بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بميت عقبة.

سجل أهداف الزمالك كل من، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد السيد ومصطفى شلبي وسيد عبدالله "نيمار".

بدأ الجهاز الفني للزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من، محمد عواد وعبدالله جمعة ومحمود حمدي  "الونش" وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" وعمرو السيسي ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا.

ونجح محمود عبد الرازق "شيكابالا" في تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثالثة، من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الشباب الكويتي بعدما تلقى تمريرة من سامسون أكينيولا.

وأضاف محمد السيد لاعب الزمالك مواليد  2005 الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد تمريرة أرضية من سامسون، وسددها على يمين حارس مرمى الفريق الضيف.

ونجح مصطفى شلبي في تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 44 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، بعد حصول الفريق على ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، ومررها شيكابالا لمصطفى شلبي الذي سددها بقوة لتسكن على يمين الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني العديد من التغييرات بمشاركة كل من حاتم سكر ومحمد عبد الشافي وأحمد زكي ومصطفى الزناري وسيد عبدالله "نيمار" ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شكري وإبراهيما نداي وناصر منسي، قبل أن يشارك معاذ علاء بدلا من محمد عواد في الدقيقة 62، وشارك كريم عبد الحق بدلا من مصطفى شكري في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

ونجح سيد عبدالله "نيمار" في تسجيل الهدف الرابع للأبيض في الدقيقة 76،  من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك برباعية دون رد.

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