صدام جديد بين فيتوريا وإمام عاشور قبل مباراة غانا "تفاصيل"

أكد أحمد دويدار نجم الزمالك السابق ، أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، غير مقتنع بإمام عاشور لاعب خط وسط المنتخب، وهذه معلومة.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية : "إمام عاشور مستواه يقل بنسبة 70% عندما يشعر بأن المدرب لا يثق به".

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا والقناة الناقلة

ويستعد منتخب مصر الوطني لخوض مباراته الثانية في الجولة الثانية بدور المجموعات أمام منتخب غانا يوم الخميس المقبل 18 يناير.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغانا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.