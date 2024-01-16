"مرحبا ببلدي الثاني".. نجم الزمالك السابق يزور معسكر منتخب مصر

حرص الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم نادي الزمالك السابق، على زيارة معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية "كان 2023".

ونشر “سيسيه”، صوراً عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، جمعته بنجوم الفراعنة، وفى مقدمتهم محمد صلاح قائد المنتخب.

وعلق سيسيه على الصور "مرحباً ببلدي الثاني فى كوت ديفوار، حظ طيب لكم".



وكان المنتخب الوطني الأول قد تعادل مع نظيره موزمبيق بهدفين لكل منهما في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا والقناة الناقلة

ويستعد منتخب مصر الوطني لخوض مباراته الثانية في الجولة الثانية بدور المجموعات أمام منتخب غانا يوم الخميس المقبل 18 يناير.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغانا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

