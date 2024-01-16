سحر وشعوذة.. وزير الرياضية السابق يثير الجدل بهذه الرسالة

أثار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، الجدل بسبب بعض الإعلانات التي سبقت بطولة أمم أفريقيا للتحفيز بالفوز ببطولة إفريقيا.

وكتب خالد عبد العزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "x"، "الحديث عن الفرجة واللمة والأكلة للفوز ببطولة، لا يختلف كثيراً عن استعانة بعض الفرق الإفريقية بالسحر والشعوذة لتحقيق الفوز".

وكان المنتخب الوطني الأول قد تعادل مع نظيره موزمبيق بهدفين لكل منهما في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا والقناة الناقلة

ويستعد منتخب مصر الوطني لخوض مباراته الثانية في الجولة الثانية بدور المجموعات أمام منتخب غانا يوم الخميس المقبل 18 يناير.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغانا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.